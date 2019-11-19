هازال كايا تضعُ مولودها الأوّل.. وهذا اسمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وضعتْ النجمة التركية هازال كايا، طفلها الأوّل من زوجها الممثل علي أتاي، مساء أمس الإثنين في أحد المستشفيات الخاصّة في منطقة فوليا، وقالت الصّحف التركية، إنّها وطفلها بصحّة جيّدة.

وأطلقت هازال التي أصبحت أُمًا للمرّة الأولى، اسم "فكرت على" طفلها الأوّل، ليناديها روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ بعد انتشار خبر ولادتها، بـ "أم فكرت" تيمنًا باسم الطفل.

وعلى الرّغم من عدم قيام هازال بنشر أيّ صورة لها ولطفلها حتى الآن، لكنّ معجبيها ومحبّيها قاموا بتهنئتها وزوجها عبر وسائل وسائل التواصل الاجتماعيّ، واصفين إيّاها بأنّها ستكون أجمل أم، واستعانوا بنشر صورة ومقطع فيديو لها من مسلسل "حكايتنا"، الذي تظهر فيه وهي تحمل طفلاً رضيعًا.

يُذكر أنَّ الثنائي هازال وعلي تزوّجا في شهر شباط/ فبراير هذا العام، بعد قصّة حبّ مميّزة جمعتهما مدّة 5 سنوات، بحفل زفاف مميّز، حضره عدد من أصدقاء العروسين ومشاهير تركيا.

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لتعلن في شهر تموز/يوليو الماضي خبر حملها بطفلها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، استعرضت فيها بطنها، حيث ظهرت على أحد الشّواطىء مُرتدية "بكيني" مقلمًا باللونين الأبيض والأحمر، فيما اعتمدت تسريحة الكعكة لشعرها.

وفي تعليقها على الصّورة كتبت نجمة مسلسل العشق الممنوع: ":قلت دعني أنا أنشر صورتي قبل أنْ يلتقطني المصورون. لأعرّفكم على ابني "فكرت علي"، حيث كانت قد أتمّت حملها شهره الخامس.

يُشار إلى أنّ كايا أعلنت وبالتزامن مع حملها عن توقّفها عن التمثيل طوال فترة الحمل، وكان آخر أعمال الفنانة التركية الجزء الثاني من مسلسل "حكايتنا"، والذي حقّق نسبة مشاهدة عالية جدًا في تركيا والوطن العربيّ، وكانت بعض المصادر كشفت أنّ حمل كايا هو سبب توقّف العمل وانتهائه عند الجزء الثاني، فيما أكّدت مصادر أخرى أنّ خلافات بين أبطال العمل ونسبة المشاهدة وراء إيقافه.

وتعرّضت كايا قبل شهر تقريبًا لحادث حريقٍ في منزلها الواقع في منطقة زكريا كوي في مدينة إسطنبول، إذْ كانت تتواجد وحدها في المنزل، خرجت بعدها النجمة للتأكيد على أنّها وجنينها بحالة جيدة وأنّهما انتقلا للعيش في منزل والدتها، كما تعرّضت للكثير من الانتقادات نتيجة ظهورها بوزن زائد خلال فترة حملها