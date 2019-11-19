نانسي عجرم تتعرض لموقف محرج في المغرب

القاهرة - لايف ستايل
تعرضت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، لحملة من الانتقادات خلال زيارتها للمغرب؛ إذ اتهمت بالغرور والتكبر، في الحفل الترحيبي الذي أقيم على شرفها.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر نانسي وهي تدخل المكان بطريقة حذرة، لتتفاجأ بالعشرات من المعجبين الذين استقبلوها، على أنغام الزفة المغربية والفرق الشعبية.
بعد ذلك، ظهر شخصان يحملان ضيافة تقليدية مغربية، عبارة عن تمر وحليب، فأخذت نانسي حبة من التمر، لكنها رفضت شرب الحليب.
ونتيجة هذا الفيديو انقسمت الآراء بين مهاجمين لتصرفها، معتبرين أنه جاء من باب التعالي والغرور، في حين دافع البعض عنها مؤكدين أن ما ظهر في المقطع مجرد تصرف عفوي يعود لمعاناة النجمة من حساسية الحليب، وأن الأمر لا علاقة له بالتكبر والغرور
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