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شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يشارك جمهوره بصور من كواليس مسرحية " لوكاندة الأوباش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان حسن الرداد، على مشاركة جمهوره، بصور من كواليس تحضير مسرحية " لوكاندة الأوباش"، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وظهر فى الصور فريق العمل و المواقف الكوميدية بينهما. المسرحية يتم تجهيزها للعرض في موسم الرياض
ويشارك فى المسرحية، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز.
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