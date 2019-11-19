شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المغربية أسماء الخمليشي ترد بعد صورتها المثيرة فى الجيم مع المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هجوما حادا على الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، بعد صورتها المثيرة مع مدربها فى الجيم.

وظهرت أسماء الخمليشي، فى أحد البرامج التلفزيونية، ترد على الهجوم التى تعرضت له، قائلة:" من نشرت الصورهي صديقتي المقربة وهي أجنبية وكنت قد طلبت منها نشربعض الصور من تدريباتي في الجيم، لتقوم الصديقة باختيار تلك الصور، وإن من ظهر معها هو مدربها من طنجة ودائما تتدرب معه الجمباز ومليش دعوة باللى بيكتبوه ".

و أسماء الخمليشي من مواليد 18 يونيو 1971 بمدينة تارجيست ولها العديد من الأفلام أشهرها فيها الملح والسكر.