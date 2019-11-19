أحمد صلاح حسني يجمع بين الأكشن والرومانسية في “ختم النمر”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعاقد الفنان المصري أحمد صلاح حسني مع شركة “سينرجي” لتقديم أول بطولاته المطلقة في الدراما بمسلسل “ختم النمر” وهو قصة وإخراج أحمد سمير فرج وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي.
وأكد مصدر لـ”ET”بالعربي أن المسلسل تدور أحداقه على 45 حلقة وسيتم عرضه في عام 2020 ولكن خارج السباق الرمضاني، وأضاف المصدر أنه لم يتم إختيار باقي الأبطال حتى الآن.
المسلسل تدور قصته في إطار إجتماعي تشويقي مع خط رومانسي بالاضافة للآكشن، وأكد المصدر أن أحمد صلاح حسني يعقد حاليا جلسات تحضيرية للدور من خلال خطة تأهيل بدأها بتمارين رياضية مكثفة من أجل مشاهد الأكشن.
تجدر الإشارة إلى أن آخر مسلسلات أحمد صلاح حسني كان مسلسل “حكايتي” مع ياسمين صبري ومسلسل “لآخر نفس” مع ياسمين عبد العزيز وتم عرضهما في رمضان الماضي.
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