- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
متابعة بتجـــــــــرد: شارك الأمير هاري في حفل Onside award الذي أقامته جمعية Onside Youth Zone في Royal Albert Hall في لندن.
ويكرّم هذا الحفل الشباب الذين ساهموا في تطوير مجتمعاتهم في مجالات مختلفة. ووجّه الأمير هاري كلمة لأكثر من 2500 شاب في القاعة.
أمّا التحية الأكبر فكانت لـGreta Thunberg، ابنة الـ15 عامًا التي تنظّم تظاهرات ومشاريع لحماية البيئة. فقال الأمير: “اليوم، ملايين من الناس انضمّوا لحرب غريتا. ربما كانت وحيدة في البداية ولكن كان لديها إيمان ورغبة في أن تفعل شيئًا ليس فقط لنفسها إنّما للجميع. والآن العالم بأكمله يتنبه”.
ومن خلال غريتا، انتقل الأمير إلى الشباب الحاضرين وتابع كلمته: “مهما كان حلمك، كل بلد، كل مجتمع، كل مدرسة، كل مجموعة صداقة، كل عائلة تحتاج إلى غريتا خاصة بهم. شخص قادر على رسم الطريق، شخص مستعد للوقوف على ما يؤمنون به، وإظهار مقدار ما يهتم به الناس في حياتهم والمجتمع من حولهم”.
وشارك في هذا الحفل مجموعة من النجوم أبرزهم the Script، جون نيومان و Yizzy الذي نشر على صفحته على إنستجرام أكثر من صورة برفقة دوق ساسكس.
الجدير بالذكر أنّ بعض المصادر أكّدت لصحيفة Harper’s Bazaar أنّ هذا الحفل هو الإلتزام الرسمي الأخير للأمير هاري هذه الفترة قبل أن يأخذ قسطًا من الراحة من الواجبات الملكيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري في المناسبة الملكيّة الأخيرة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.