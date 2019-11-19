سما المصري مُهدّدة بالقتل وتنشر التفاصيل بالأسماء

متابعة بتجـــــــــــرد: عاش متابعو الراقصة المصريّة سما المصري حالةً من الصدمة بعدما كشفت الأخيرة عن تعرّضها لتهديدات بالقتل وأن حياتها في خطر. وأحدثت سما المصري بلبلةً بالكشف عن أن رئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور قد هدّدها بالقتل. في سياقٍ مُتصل، نشرت سما المصري خبراً عن اتهام منصور بتهديد عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بالقتل، وأرفقته بالتعليق التالي: “طيب وانا؟ يا استاذ طارق جميل سعيد دا انت المحامي بتاعي اشمعن انا لا؟”. وأضافت: “بس قال لي طالما طلع جبان وما نطقش اسمك خلاص نسيبه شويه ومصيره يجي على حجرنا… بس دا هددني يابيه انه هيقتلني. احميني يا حكومة”.

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