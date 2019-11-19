متابعة بتجـــــــــــرد: خلال مشاركتها في أجدد حلقات برنامج الواقع I’m A Celebrity التي عُرضَت مؤخرًا، إعترفت نجمة تلفزيون الواقع ولاعبة الأولومبيات السّابقة كاتلين جينر التي حوّلت جنسها كُلّيًا في عام 2015، بأنّها ما زالت تملك قلبَ الرّجال.
ومن ناحية أخرى، تشعر كاتلين جينر حاليًا برغبة جامحة في أن تصبح أماً في سن الـ70، وهي حاليًا على علاقة مع المتحولة جنسياً صوفيا هتشينز البالغة من العمر 22 عامًا .
وقد انتقلت علاقة الثنائي لتصبح أقوى منذ أن تم رصدهما معًا في عام 2017، وعلى الرغم من أنهما لم يؤكدا مطلقًا علاقتهما الرومانسية، إلا أن كاتلين لديها ستة أطفال بيولوجيين وأربعة أطفال وأربعة عشر حفيدًا ، لكنها تبدو مستعدة لأن تصبح أماً من جديد بشكل مختلف.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتلين جينر بإعتراف صادم: “لا زلت أملك هذا الجّزء من رجولتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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