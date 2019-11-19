مالوما يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا ويحلق في الصدارة

متابعة بتجـــــــــرد: حقق النجم الكولومبي العالمي مالوما إنجازًا فنيًا جديدًا، بعد النجاح منقطع النظير الذي حصده ألبومه الأخير “11:11″، والذي طرحه منذ أسابيع في الأسواق العالمية.

وتصدّرت أغنية “11PM” المرتبة الأولى في قائمة Billboard، متفوقًا بها مالوما على مختلف الإصدارات الفنية الخاص بزملائه.

وأعرب مالوما عن سعادته بتصدّر أغنيته لأهم تصنيف موسيقي من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “أغنية (11PM) في المرتبة الأولى على الرسم البياني اللاتيني لـbillboard في الولايات المتحدة شكرا لجمهوري، مكانتكم كبيرة في قلبي”.

تجدر الإشارة إلى أن كليب “11PM” حقق أكثر من 500 مليون مشاهدة منذ إتاحة عرضه عبر قناة مالوما على موقع “يوتيوب” في شهر حزيران/يونيو الماضي.

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ويتضمن ألبوم مالوما “11:11″، 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

لمشاهدة فيديو كليب 11 PM: