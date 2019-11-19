متابعة بتجـــــــــرد: هنأت الفنان ديانا حداد، زميلتها الفنانة نوال الكويتية على طرح ألبومها الجديد “الحنين” وفيديو كليب “الراية البيضاء”. وأعربت ديانا عن إعجابها بأغنية وكليب “الراية البيضاء”، وتوجهت بتغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” من نوال وكتبت: “الله على الإبداع الجميل والتناغم الرائع بين المبدع الشاعر واحد وأم حنين الغالية .. ورفعت الراية البيضا مبروك العمل”. من جانبها ردّت نوال على تغريدة ديانا وشكرتها على تهنئتها فكتبت: “تسلمين ياحبيبتي والله يبارك بعمرك”. تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعدّ المرة الأولى التي تبادر فيها ديانا حداد بتهنئة زميلاتها وزملائها الفنانين وتحديدًا نجمات ونجوم الخليج على طرح أعمالهم الفنية الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من ديانا حداد إلى نوال الكويتية: “الله على الإبداع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.