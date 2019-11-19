كانييه ويست يخوض تجربة الأوبرا بعرض "الملك نبوخذ نصر"

كانييه ويست يقدم ألبومه الجديد في إينجلوود في كاليفورنيا

أعلن مغني الراب الأمريكي كانييه ويست توسيع نشاطه الموسيقي ليشمل الأوبرا، مع تأليف عرض بعنوان "نبوخذ نصر" يقدم في لوس أنجلوس 24 نوفمبر/تشرين الثاني.



وكشفت قاعة "هوليوود بول" في كاليفورنيا أنها ستطرح البطاقات للبيع الإثنين.

وغرد كانييه ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، خلال عطلة نهاية الأسبوع مرسلا رسما يكشف عن الإنتاج الجديد، الذي تشارك فيه جوقة "صنداي سيرفيس" التي رافقته كثيرا هذه السنة.

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وتدير عرض الأوبرا الفنانة الإيطالية فانيسا بيكروفت، التي كانت مساعدة كانييه ويست الرئيسية لفترة في إطار ماركته "ويزي".

يشير عنوان العرض إلى الملك البابلي نبوخذ نصر، الذي تشبه به كانييه ويست قبل فترة قصيرة خلال مقابلة، مؤكدا أن هذا الملك عانى مثله من اضطراب ثنائي القطب.

وقال مغني الراب لمنصة "أبل ميوزيك": "شخصت إصابة نبوخذ نصر باضطراب ثنائي القطب وبقي ملكا".

وكان ويست اعتبر نفسه قبل فترة قصيرة "أعظم فنان على قيد الحياة".

ولا يشير الكتاب المقدس مباشرة إلى إصابة الملك نبوخذ نصر باضطراب ثنائي القطب، إلا أن سفر دانيال يشير إلى فترة عانى فيها هذا الملك من اضطرابات نفسية وأحلام مضطربة.

