3 نجوم يقدمون حفل افتتاح القاهرة السينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء، فعاليات دورته الـ 41، بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي.

ويقام الحفل، الذي يخرجه هشام فتحي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشترك في تقديمه 3 من نجوم الفن المصري، هم خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود.

ويشهد الحفل العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية خلال 2019، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو/ تموز.



Advertisements

ويحتفي المهرجان بصناعة السينما باستعراض فني، ثم يتم تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري شريف عرفة، كما تتسلم أيضا الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز.

ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التي اختارها المهرجان ضيف شرف لدورته الحالية.



