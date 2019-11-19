القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأربعاء، فعاليات دورته الـ 41، بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي.
ويقام الحفل، الذي يخرجه هشام فتحي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشترك في تقديمه 3 من نجوم الفن المصري، هم خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود.
ويشهد الحفل العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية خلال 2019، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو/ تموز.
ويحتفي المهرجان بصناعة السينما باستعراض فني، ثم يتم تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري شريف عرفة، كما تتسلم أيضا الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز.
ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التي اختارها المهرجان ضيف شرف لدورته الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 نجوم يقدمون حفل افتتاح القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.