"الأقصر للسينما" يعرض أفلام يوسف شاهين في 25 دولة أفريقية

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع شركة "أفلام مصر العالمية" الاحتفال بذكرى ميلاد المخرج المصري العالمي يوسف شاهين (1926 – 2008)، بعرض أفلامه في ٢٥ دولة أفريقية في ذكرى ميلاده أيام 24، و25، و26 يناير/ كانون الثاني 2020.

وقال رئيس المهرجان، سيد فؤاد، إنه سيتم عرض الأفلام الروائية "الأرض وباب الحديد وعودة الابن الضال" والفيلم التسجيلي "هاملت الإسكندراني" الذي يحكي عن نشأة شاهين وعلاقته الوطيدة بشخصية هاملت للمخرجة منى غندور.





وأكدت مديرة المهرجان، عزة الحسيني، أن الأفلام ستعرض في أكثر من 25 دولة أفريقية في التوقيت نفسه بالتعاون مع المهرجانات والكيانات المدنية والحكومية بتلك الدول ومنها السودان ورواندا وبوركينا فاسو والنيجر وليبيا وأوغندا وتونس والمغرب وموريتانيا والسنغال، وغيرها، إلى جانب عرض البرنامج نفسه في عدد من محافظات مصر من خلال نادي السينما الأفريقية، وعمل نشرة عن أعمال شاهين وتحليلها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

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وعبر المنتج جابي خوري عن سعادته بهذا الحدث الذي يعد هو الأكبر للاحتفاء بذكرى شاهين على مستوى القارة السمراء.

ويوسف شاهين مخرج سينمائي مصري ذو شهرة عالمية، ولد في 25 يناير 1926، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 2008.

واشتهر يوسف شاهين بأعماله المثيرة للجدل، وفاز بالعديد من جوائز السينما العالمية، مثل جائزة "التانيت الذهبية" من أيام قرطاج السينمائية عن فيلم «الاختيار» عام 1970، وفاز بجائزة "الدب الفضي" من مهرجان برلين السينمائي عن فيلم «إسكندرية... ليه؟» عام 1979.

كما فاز بجائزة أفضل تصوير من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم «إسكندرية كمان وكمان» عام 1989، وجائزة مهرجان أميان السينمائي الدولي عن فيلم «المصير» عام 1997، وجائزة الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائي عن فيلم «المصير» عام 1997.

وحصل أيضا على جائزة فرنسوا كالية من مهرجان كان السينمائي عن فيلم «الآخر» عام 1999، وجائزة اليونيسكو من مهرجان فينيسيا السينمائي عن فيلم «11/9/2001» عام 2003.