محمد عساف: الاحتلال يستهدف العين للتغطية على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني

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Nov 19, 2019
في ظل الحملة الدولية للتضامن مع المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، هاتف الفنان محمد عساف معاذ البصير الذي استهدفه الاحتلال الصهيوني بطلقة استقرت في عينه اليسرى ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق كافة أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصا الصحفيين ممن يوثقون تلك الجرائم بحق هذا الشعب المرابط على ارض فلسطين، وتمنى عساف خلال الاتصال الشفاء العاجل لمعاذ البصير مثمنا الموقف الصلب والمعنويات العالية التي يتمتع بها.
ويأتي هذا الاتصال من الفنان الفلسطيني محمد عساف بالمصور لصحفي معاذ البصير لتعرية الاحتلال وفضح جرائمه وتجردهم من كافة القيم الإنسانية، كما حمل الاتصال رسائل الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني والمعتقلين ومطالبة المجتمع الدولي في الوقوف مع هذا الشعب الذي دفع الكثير في سبيل تحقيق حقه في العيش بسلام على أرضه التي اغتصبها العدو الصهيوني.
وأضاف عساف خلال الاتصال ان الاحتلال لن يمحوا الحقيقة وهم يستهدفون عينك التي وثقت جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني كما تم خلال الاتصال تبني قضية معاذ بهدف إنصافه عالميا ليؤكد في نهاية الاتصال بأنه جندي في الدفاع عن ارض فلسطين وكافة القضايا التي تمس كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
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