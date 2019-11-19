بشرى "منكدة" بصورة مع عمرو دياب وأحمد حلمي.. وهكذا ردّتْ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة المصريّة بشرى للسّخرية والانتقاد بسبب صورة مسرّبة لها مع عمرو دياب والفنان أحمد حلمي، خلال حفل زفافها في 2009، حيث ظهرت حزينة بشكل كبير، لتتحوّل إلى كوميكس مُضحك على مواقع السوشال ميديا.

ذلك الأمر دفع بشرى لإعادة نشر الصّورة عبر صفحتها على إنستغرام، لتوضيح سبب حزنها ليلة فرحها، خاصّة أنّ الصّورة جاء فيها عمرو دياب وهو يقوم بالغناء، بينما يقوم أحمد حلمي بالتطبيل، في حين ظهرت ملامح الحزن الشّديد على وجهها.

ونشرت بشرى صورة للكوميكس عبر صفحتها، لتتفاجأ بسيل من الهجوم يجبرها على مسح بعض التعليقات وغلق خاصيّة التعليق، وحملت الصورة تعليقًا طريفًا: "عمرو دياب بيغنلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها".

وعلّقت بشرى علي الكوميكس قائلة: "كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين، رغم إن عمر الصورة دي 9 سنوات من تاريخ يوم فرحي عام 2010.. بس ملعوبة".

وحاز الكوميكس على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستغرام بينما هاجمها البعض، الأمر الذي أجبرها على غلق خاصيّة التعليقات نهائيًا، بعد وصفها "بالنكدية".

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يُذكر أنّ بشرى كانت متزوّجة من عمرو رسلان الذي يعمل كمهندس بترول، دون الإفصاح أو التمهيد عن وجود قصّة حبّ أو علاقة عاطفية جمعت بينهما، ومعروف عنه أنّه نجل ليلى بلاور الشّهيرة بتنظيمها لأكبر حفلات الزّفاف لأكبر الشخصيّات المصريّة، وأوضحت بشرى أنّ زوجها تعرّف عليها وهي في أسوأ فترات حياتها، وذلك عقب وفاة والدها.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة بشرى، عن وجود تعاون جديد سيجمعها مع الإعلاميّ الأردنيّ محمد المدفعي، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام".

ونشرت بشرى، صورة تجمعها بالمدفعي، عبر حسابها وعلّقت قائلة: "تعاون فنى جديد بينى وبين صديقى محمد المدفعي.. انتظرونا".

وكانت بشرى، قد شاركت مؤخرًا في حضور مهرجان فالنسيا لأفلام البحر المتوسط بإسبانيا، والذي أقيم في الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، وخصّص هذا العام سلسلة أفلام تناولت أعمال أهمّ المُخرجات المصريّات المعاصرات، وهنّ: كاملة أبو ذكرى، ساندرا نشأت، أيتن أمين، مريم أبوعوف، هالة خليل، هالة لطفي، أمل رمسيس.