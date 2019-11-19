مدحت العدل يرد على الهجوم الذي تعرضت له صابرين بعد خلع الحجاب على "تويتر"

القاهرة – لايف ستايل
علق السيناريست والإعلامي مدحت العدل، على كمية الهجوم الذي تعرضت له الفنانة الصابرين، بعدما خلعت الحجاب الإثنين.
قائلا عبر حسابة الشخصي بموقع "توتير": "صابرين خلعت الحجاب ...أهم من تحرير القدس .. يا أمةٌ ضحكت من جهلها الأممُ".
وكانت الفنانة صابرين انهارت أمس من البكاء، في أول رد إعلامي منها، بعد خلعها للحجاب، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة “mbc مصر”.
وقالت صابرين: “كنت مكتئبة الفترة الأخيرة، محدش هينزل معايا القبر، أهلي وجوزي وعيالي موافقين وحاسين إني زعلانة ونفسيتي كانت تعبانة، وأنا مش بعمل كده عشان شغل، أنا كل سنة شغالة، وكنت مكسرة الدنيا السنة اللي فاتت مع علي ربيع”.
وتابعت: “أنا عايزة اتصالح مع نفسي، ليه الشيزوفرينيا اللي موجودة في المجتمع ده، دفعتي كام علشان تعملي لون شعرك ده.. أغرب تعليق جالي بعد الصورة، أنا عندي رجالة جوزي وولادي، وبزعل من الكلام اللي بيشوفوه عني، ربنا مش هيعذبني عشان حتة طرحة“.
وكانت صابرين نشرت صورة جديدة لها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، ظهرت من خلالها بدون حجاب لأول مرة بعدما اعتادت التزام الحجاب في صورها.
وأظهرت الصورة أن صابرين غيرت من لون شعرها، حيث صبغته بالأصفر، على عكس طبيعة شعرها باللون الأسود، وكان أول من هنأها بهذه الخطوة النجمة الكبيرة هي سهير رمزي، والتي قامت بنفس الخطوة من قبلها، حيث كتبت لها: “ما شاء الله قمر حبيبتي”.
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