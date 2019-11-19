هكذا هنأ محمد هنيدى أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بمناسبة عيد ميلادهما، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.
ونشر هنيدى صورة لحلمى، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا جميل"، كما نشر صورة لمنى زكى، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وإنتى طيبة يا سيادة".
واحتفل النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما فى جو عائلى بالمنزل، أمس الاثنين، وذلك عبر فيديو نشرته النجمة منى زكى عبر "إنستجرام" وعلقت: "أسرتى"، وكتبت "أميرى" فى إشارة منها لزوجها النجم أحمد حلمى.
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