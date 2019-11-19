شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا هنأ محمد هنيدى أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بمناسبة عيد ميلادهما، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.

ونشر هنيدى صورة لحلمى، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا جميل"، كما نشر صورة لمنى زكى، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وإنتى طيبة يا سيادة".

واحتفل النجمان أحمد حلمى ومنى زكى بعيد ميلادهما فى جو عائلى بالمنزل، أمس الاثنين، وذلك عبر فيديو نشرته النجمة منى زكى عبر "إنستجرام" وعلقت: "أسرتى"، وكتبت "أميرى" فى إشارة منها لزوجها النجم أحمد حلمى.



