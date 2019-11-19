شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة لواء مخابرات بفيلم "العارف" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم محمود حميدة شخصية لواء فى المخابرات العامة، خلال أحداث فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، ويطارد أحمد عز فى الفيلم حتى يتم التعاون معه للكشف عن العديد من الأسرار فى إطار التشويق.

وأوشك فريق العمل على الإنتهاء من تصوير "العارف" تمهيداً لعرضه فى موسم أجازة منتصف العام المقبل، ويشارك فى بطولة العمل كل من أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

يشار إلى أن آخر أعمال محمود حميدة السينمائية فيلم "حرب كرموز"، للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وشارك فى بطولة العمل فتحى عبد الوهاب ومصطفى خاطر والنجم العالمى بيوكا وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه فى السينمات.