"حسيت إنها زي مامتي".. إنجي وجدان تكشف كواليس تجربتها مع شريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة إنجي وجدان، إنها تقدم دورًا بسيطًا ويحمل الخير والشر بمسرحية "كوكو شانيل" التي تخوض بطولتها الفنانة الكبيرة شريهان، مؤكدة أنها تظهر من خلاله بشكل استعراضي مختلف.

ووصفت وجدان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تجربة "كوكو شانيل" بالجميلة، مضيفة أن فكرة الوقوف أمام شريهان كان أمر كبير بالنسبة إليها، موضحة: "من صغري وأنا بتفرج على أعمال شريهان ومسرحياتها، وبحبها جدًا".

وعن تحضيراتها للعمل، قالت: "عملنا تدريبات عديدة على فكرة الاستعراضات، والموضوع مكنش سهل، والمسرحية كلها مسجلة، ووصلنا لعدة أسابيع وإحنا بنعمل تدريبات واستعراضات عشان نظبطها وتطلع حلوة قدام الجمهور، ويبقى في تناسق وتكامل بين الجميع".

وعن الكواليس التي جمعتها بشريهان، قالت: "طول الوقت بتنصحنا بحاجات، وهي إنسانة حنينة جدًا، وحسيت إنها زي مامتي، وطوال الكواليس بتضحك وتهزر معانا أنا وفريق العمل، وبالنسبالي شايفة شريهان مكبرتش ولسة صغيرة جدًا، ودايمًا كانت شريهان متعايشة معانا وإحنا بنمثل وإحنا بنرقص والاستعراضات اللي بنقدمها، وكانت بتقترح حاجات علينا".

وعما استفادته من الوقوف أمامها في التجربة، قالت: "فكرة إن واحدة عملت مسرح كتير وكانت خاطفة الأضواء لفترة طويلة جدًا، وترجع تاني، وعرفت تقف بنفس قوتها ورشاقتها ونفس اللياقة والإحساس.. دي لوحدها كفاية إن الواحد يتعلم منها ويستفيد كتير، إن مهما حصل أو تعبت في الحياة.. عمرك ما تسيب الحاجة اللي بتحب تعملها في حياتك".

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وأوضحت: "المسرحية خلصت تصوير، وحاليًا في مرحلة المونتاج، ومتوقفة على العرض، ولكني لا أعرف الموعد المحدد لعرضها".

وأضافت: "المسرحية تتناول قصة حياة المصممة العالمية "كوكو شانيل"، التي تمتلك بيت الأزياء (شانيل)، وهو من أغلى الماركات في العالم، ودي قصة حياتها نوعًا ما بالاستعراض، والمفترض تقديم 13 مسرحية للسيدات الأبرز في العالم، إحداهن "كوكو شانيل"، التي بدأت من لا شيء حتى وصلت لتكون إحدى السيدات الأبرز في العالم، وغيرت حاجات كتير في الستات (وخلت الستات تلبس بنطلون)".

وعن الجديد لديها خلال الفترة الحالية: "لم أتعاقد على أي أعمال بشكل رسمي، وهناك أعمال معروضة عليا، وخطوتي الجاية في الدراما بعد تجربتي في طلعت روحي، لازم تكون تجربة قوية ودور جيد، ولن أقبل بأي دور لتقديمه".

"كوكو شانيل" من إخراج هادي الباجوري، بطولة شريهان ويشاركها العرض كل من إنجي وجدان، أيمن قيسون، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والمسرحية مليئة بالاستعراضات والشخصيات والأغاني.

المسرحية كتبها وألف أغانيها الدكتور مدحت العدل، إضافة إلى أنه انتهى من كتابة عدد من الشخصيات اللاتي تنوى شريهان تقديمهن على المسرح، منهن رابعة العدوية، كارمن، مارلين مونرو، حتشبسوت، وشجر الدر، ومن المقرر عرض هذه المسرحيات على شاشة dmc، ويصل عددها إلى 13 مسرحية.

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