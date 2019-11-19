الجمهور عن خالد النبوي في "ممالك النار": "أعظم ممثل في جيله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدر الفنان خالد النبوي، ترند "تويتر"، عقب ظهوره في آخر جزء بالحلقة الثانية من مسلسل "ممالك النار" الذي يعرض على شاشة قناة "إم بي سي".

المسلسل باكورة إنتاجات شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، رامز أسود.

ونرصد أبرز تعليقات الجمهور عن أول ظهور لخالد النبوي نهاية الحلقة الثانية...

أهلاوي: "خالد النبوي من الممثلين التقال.. اللي ذي أحمد زكي ومحمود مرسي وذكي رستم".

حسين: "خالد النبوي.. أظهر عظمة فعلاً المسلسل ده".

محمد ياسر: "ظهر خالد النبوي خلاص، ممالك النار".

شريف: "عودة مميزة جدًا جدًا.. خالد النبوي فنان واع ومثقف، تمكن من تطوير نفسه خلال سنوات مسيرته الفنية، وده بيظهر في كل عمل بيشارك فيه.. برافو".

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نور أمير: "خالد النبوى شكله فعلاً ينفع قائد كدة.. لما نشوف بقا الموهبة دي بقا.. ممالك النار".

منال: "خالد النبوي.. مبيفشلش عمره فـي إنه يبهرني حتى من أول مشهد".

لمياء: "خالد النبوي.. ممكن يدرس إزاي الفنان يسرق الكاميرا في لقطة.. أول ظهور في ممالك النار، والبداية بعد الحلقة التانية مبشرة بعمل ملحمي من العيار الثقيل".

أحمد سامي: "قسمًا بالله أول ما لحظة التحول حصلت ما بين طومان باي وهو صغير وكبير وظهر العالمي، قلبي اتخطف والله من الكاريزما والهيبة اللي عاملها للشخصية، الراجل ده مكسب للفن مش لمصر بس لأ للعرب كله والله.. ونفتخر بيه كمصريين".

هيام: "خالد النبوي يا بشر أعظم ممثل في جيله والله.. ممالك النار".

شريف: "خالد النبوي.. ممثل عالمي، مثقف، مكانه مش هنا، عنده قدرة هائلة على تجسيد أي شخصية سواء خيالية أو تاريخية بمصداقية كبيرة.. واحد زيه في بلد تانية، كان وصل لأوسكار أحسن ممثل".

أنس فايز: "الدليل علي أن خالد النبوي عالمي.. أنه ظهر في آخر الحلقة حوالي دقيقة وقال جملة واحدة.. بس تويتر كله بيتكلم عنه وعن عبقريته في فنه.. ممالك_النار".

