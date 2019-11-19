تراند اليوم : إعلامية مصرية متهمة بالجمع بين زوجين تفجر مفاجأة صادمة...

فجرت الإعلامية المصرية رانيا الجبالي، المذيعة بالتليفزيون الرسمي «ماسبيرو»، مفاجأة صادمة، في اتهام زوجها الفنان محمد غنيم لها بالجمع بين زوجين.
وأشارات الإعلامية، إلى أنها تتابع بصحبة محاميها البلاغ الذي تقدم به الممثل محمد غنيم، الذي يدعي زواجه منها ويتهمها بالجمع بينه وزوج آخر.
وقالت رنيا في تصريح لموقع «فيتو» المصري : إنها ليست زوجة لمقدم البلاغ، وأنه دائم المطاردة لها، وأنه عرض عليها الزواج، لكنها رفضت حسب قولها.
وأشارت إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده لحفظ حقوقها تجاه ما وصفته بالأكاذيب التي يروجها عنها.
وتابعت مذيعة قناة العائلة أن فرق السن بيني وبينه لا يقل عن ٢٠ عاما، وأنه لا يناسبني، مؤكدة أن كل محاولاته لتشويهها لن تنال منها، خاصة أنها حسب قولها تمتلك أدلة دامغة على كذب حديثه عنها.