بالفيديو: صابرين تنهارُ باكيةً وتكشفُ سبب خلعها للحِجاب ردًا على مُنتقديها

دخلت الفنانة المصرية صابرين، في نوبة بكاء على الهواء، بسبب ما تعرّضت له وأولادها من ردود أفعال من الجمهور، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب خلعها للحِجاب.

وكشفت “صابرين” في مداخلة هاتفية أثناء انهيارها من البكاء، عن السّبب وراء خلعها للحِجاب، موضحًة أنّ ما تواجهه يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ هي وأولادها كان السّبب وراء تصرّفها.

وأوضحت الفنانة المصرية أنّها تعبت من هذا العالم الافتراضيّ الذي يواصل الشّتائم ضدّها طوال الوقت، مبينًة: “إيه الغلط اللي عملته في حياتي ممكن يتمسك عليا”.

وأبدت استغرابها من الزّجّ باسم أولادها في أمر شخصيّ خاصّ بها فقالت: “إيه ذنب ولادي إنهم يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق”.

وردًا على منتقدي تصرّفها الذي أثار ضجّة على السوشال ميديا في السّاعات الماضية، قالت “إن الدين أساسه المعاملة الحسنة والخُلق الطيب والتبسم في وجه الآخرين”.

وأكّدت صابرين أنّ ما كانت تتعرّض له من انتقادات شبه يومية بطريقة غير مبرّرة سببّت لها ألمًا نفسيًا شديدًا، وهو ما لم تستطع تحمّله، فقرّرت خلع الحجاب.

واستطردت أنّ هذا تمّ بعد مجاهدة طويلة للنفس وتساؤلات عن كونها على خطأ أم صواب، مردفًة: “السوشال ميديا تعبتني نفسيًا رغم إن طول عمري بعمل أدوار محترمة وربيت ولادي تربية محترمة”.

وأتمّت صابرين أنّ ما خلعته هو “التربونة” مختتمًة: “ربنا يكرمني وأكون على قدر مستوى الحجاب، وأغرب تعليق استقبلته بعد صورتي اللي نشرتها هو انتي عملتي شعرك فين؟”.

وفاجأت صابرين جمهورها بإطلالة مُفاجئة عندما ظهرت دون حِجاب، في صورة نشرتها على إنستغرام واعتمدت لونًا أشقر لشعرها، وذلك بعد دفاعها المتكرّر في العديد من المناسبات عن طريقة وضعها بالحجاب.