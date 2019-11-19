شاهد.. ويزو حزينة بسبب انتهاء عروض مسرح مصر

قالت الفنانة ويزو إنها تواصل الانتاء من تصوير الجزء الاخير من عروض "مسرح مصر" خلال شهر نوفبر الجاري.
وأضافت "ويزو" في تصريح خاص لـ"الوفد" إن سبب عدم وجود أي موسم جديد لمسرح مصر أنه كان من المفترض وجود التيمة الدرامية لعرض 35 حلقة ونحن تجاوزنها إلى 132 حلقة.
من ناحية أخرى، تنتظر ويزو عرض فيلم "الفلوس" في يناير المقبل، وهو بطولة كل من تامر حسني، وزينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وأحمد فتحي، ونانسي صلاح، ومحمد سلام، وجوهرة، وأحمد السقا، وعلي ربيع، وكميل سلامة، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي والتشويق، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.
يذكر أن آخر أعمال ويزو السينمائية، فيلم "محمد حسين"، وهو بطولة محمد سعد، ومي سليم، وسمير صبري، ومحمد ثروت، وأحمد صيام، وبيومي فؤاد، وفريال يوسف، ونبيل عيس، والشحات مبروك، وإنعام سالوسة، ومن تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.
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