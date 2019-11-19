ميرنا وليد - بيروت - استقر صناع فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفا وهبي، على الممثل المصري عباس أبو الحسن، كي يؤدي الدور الذي اعتذر عنه الممثل السوري معتصم النهار، حيث اعتذر الأخير عن المشاركة في الفيلم لأنه لم يستطع التنسيق بين أعماله الأخرى التي يتزامن مواعيد تصويرها مع تصوير الفيلم.
وعُرض للممثل عبد الحسن مؤخراً الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، وهو قصة سینمائیة من إخراج شریف عرفة، تأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من الممثلين منهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، نهى عابدين وسارة عبد الرحمن.
الجدير ذكره أن فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية بموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذا بديل معتصم النهار في فيلم هيفا وهبي "أشباح أوروبا"خاص بالصور-هكذا أطلّت الشيخة المياسة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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