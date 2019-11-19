ياسين السقا ينهي شائعات انفصال والديه.. هذا ما فعله

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر ياسين أحمد السقا على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، مجموعة من الصور لوالديه، الفنان أحمد السقا وعارضة الأزياء مها الصغير، احتفالاً بعيد زواجهما، وكان من بينها صور قديمة من حفل زفافهما.

وعلق ياسين على الصور قائلاً: “عيد زواج سعيد أنا أحبكما”، ولقيت الصور ردود فعل واسعة من متابعيه ومتابعي والده عبر إنستغرام، الذين اعتبروا ما فعله ياسين نفياً قاطعاً لكل الشائعات التي ترددت الفترة الماضية حول انفصال والديه.

وكانت شائعات ترددت عن انفصال وربما طلاق، أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها السقا، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر نفي من الزوجين، ولا تأكيد أيضًا، ما جعلها تنتشر انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى ظهرا معاً في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والتي أقيمت شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، إلا أن الشائعات لو تنقطع عن انفصالهما.