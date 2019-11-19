بعد انتقاد حديثها باللهجة المصرية.. كندة علوش ترد!

متابعة بتجــــــــرد: بعد الانتقادات التي وجهت لها مؤخرًا بسبب حديثها في اللقاءات التليفزيونية باللهجة المصرية، قررت الفنانة السورية كندة علوش الرد على المنتقدين من خلال تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، أشارت فيها إلى أن حديثها باللهجة المصرية في اللقاءات يأتي من باب رد الجميل لمصر، لأنها عاشت بها نحو عشر سنوات، ولأن معظم متابعي القنوات المصرية من المصريين”.

وقالت: “بعض المتابعين بيعتبو ليش بحكي مصري ببعض اللقاءات.. دائما برد وقت يكون اللقاء على قناة عربية مابحكي غير سوري، ووقت يكون اللقاء على قناة مصرية بحكي مصري، كونو أكتر من ٩٩٪ من متابعينا مصريين، ولأنو صرلي عشر سنين عايشة وبشتغل بمصر كنوع من رد الجميل.. ودائما بحكي عن بلدي سوريا بحب وفخر كبير”.

وكانت كندة حلت مؤخراً ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، كشفت خلاله عن الكثير من الأسرار عن حياتها الفنية والشخصية.