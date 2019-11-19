ما هو القرار الذي ندمت عليه إلهام شاهين وما علاقة هيثم أحمد زكي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: مثلت وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي صدمة لدى الوسط الفني بأجمعه، ورغم مرور أكثر من عشرة أيام على وفاته إلا أنه مازال يمثل حالة خاصة من الحزن بين كل الفنانين.

وفي تصريحات صحافية أدلت بها الفنانة إلهام شاهين وصفت فيها وفاة هيثم بالأمر الذي يوجع القلب، فلقد مات وحيداً لا يوجد أحد بجانبه ينصحه بالذهاب إلى المستشفى بعد الشعور بالتعب، وليس بالذهاب إلى الصيدلية لأخذ حقنة مسكنة، خاصة أن ما بدا عليه كان أعراض ذبحة ولو تم إنقاذه ما حدثت الوفاة.

كما كشفت إلهام عن آخر تواصل جمع بينها وبين الفنان الراحل وكان ذلك في توقيت تصوير فيلم “يوم للستات”، إذ عرض عليه دور أحد الشباب في الفيلم ولكن انقطعت الاتصالات بينهما لذا تم استبداله بممثل آخر.

وقالت: “ضميري بيأنبني ناحيته أوي.. يمكن لو كنت دورت عليه أو انتظرت شوية لحد ما ألاقيه لأنه كان عاجبه الدور وكنت أتمنى يشاركني في الفيلم”.

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي، كان قد توفي فجر الخميس 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته ‏بهبوط حاد ‏في الدورة الدموية، بحسب التشخيص المبدئي، إلا أن نيابة أول وثان الشيخ زايد، أصدرت ‏تقرير الوفاة، الذي أشار إلى أن الوفاة طبيعية، وأن المتوفي عانى من متاعب صحية نتيجة تناوله لعقاقير ومقويات العضلات.