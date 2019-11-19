"فنجان قهوة " لخالد جلال يعيد سميحة أيوب لمسرح الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الاعداد في خطة البيت الفني للمسرح تقديم عرض مسرحي بعنوان " فنجان قهوة " من إخراج خالد جلال الذي يعيد سيدة المسرح العربي سميحة أيوب للثلاث خشبات بعد غياب طويل .
مسرحية " فنجان قهوة " تدخل في إطار التعاون العربي المشترك حيث أن كاتبها عراقي ومخرجها مصري ويشارك في بطولتها أمام سميحة ايوب الفنان القديرعبد الرحمن أبوزهرة .
يذكر أن الفنانة سميحة ايوب قد تتلمذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات وبلغ رصيدها على المسرح خلال مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية) ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجرالاسلام، مع السعادة، بين الاطلال)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية). نالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان .
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