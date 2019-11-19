إبنة أصالة تحسم الجدل حول طلاق والدتها وطارق العريان.. إليكم ما قالته

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، حقيقة انفصال والدتها والمخرج المصري طارق العريان وتعليقها عبر “انستجرام”، الذي فسّره البعض على أنه إعلان خبر الطلاق.

وقالت خلال لقائها في برنامج “ذا إنسايدر بالعربي”: “التعليق الذي قمت بنشره لم أكن قاصدة به والدتي وزوجها المخرج طارق العريان، وكل ما كتب غير صحيح”.

وأضافت شام: “أحب المخرج طارق العريان وليس هناك أي مشكلة بينه وبين والدتي، وأعتبره زوجًا مثاليًا للغاية، ولم أكن قاصدة ما تردد”.

وأثارت الجدل بين الجمهور حول حقيقة تعرُّض والدتها لأزمة مع العريان، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تتحدّث عن العلاقات الزوجية وتستعين بالإعلامية رضوى الشربيني بالحديث عن الرجل الحقيقي الذي يعامل المرأة كملكة”.