"رزق السينما" في احتفالية خاصة بالقاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41 التي تفتتح الأربعاء، فيلما تسجيليا بعنوان "رزق السينما"، في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن برنامج تكريم الناقد المصري الراحل يوسف شريف رزق الله.

وكان مهرجان القاهرة أعلن، في أغسطس/آب، إهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما كشف خلال المؤتمر الصحفي إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

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ويتناول الفيلم مسيرة الناقد الراحل، بدءا من نشأته وحبه للسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لـ"جمعية الفيلم" وهو في الـ17 من عمره، ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، حتى تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما يسلط الفيلم الضوء على رحلة الناقد المصري في تغطية المهرجانات السينمائية العالمية ونقل فعالياتها إلى المشاهد المصري، وعلاقته بمهرجان القاهرة السينمائي، وكيف كان يساعد ويكتشف أجيالا جديدة، حتى استحق أن يلقب بـ"الأب الروحي" للعاملين بالمهرجان.

ويعرض الفيلم صورا وفيديوهات نادرة من الأرشيف الخاص لرزق الله، كما يظهر فيه عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في صناعة السينما، التي اقتربت من المدير الفني الراحل، وأبرزهم الكاتب وحيد حامد، والفنانان حسين فهمي ويسرا، والمخرجون يسري نصر الله وهالة خليل وخالد الحجر وخيري بشارة ومروان حامد.

والفيلم من إخراج عبدالرحمن نصر، سيناريو وإعداد مصطفى حمدي، بمشاركة شريف بديع النور، ونيفين الزهيري، ومنة محمود، ورحاب بدر، ومدير التصوير عمرو عادل، ومونتاج هالة محي.