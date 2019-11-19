شيرين عبد الوهاب تؤكد أنها أتقنت اللهجة الخليجي

علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على غنائها للمرة الأولى باللهجة الخليجية، أنها تمكنت من اللهجة رغم صعوبة كلمات الأغنية التي تحمل عنوان «الحب خدعة»، من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.

وقالت شيرين خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب على هامش مشاركتها بحفل غنائي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، إنها كانت تركز خلال تسجيل الأغنية على نطق الكلمات ومخارج الألفاظ بشكل صحيح، وإتقان اللهجة بشكل جيد.

وأشارت خلال اللقاء، إلى أنها بدأت في التحضير للفيلم الجديد الذي تعود به إلى السينما بعد 16 عاما منذ فيلمها ميدو مشاكل، مؤكدة أن بطل الفيلم سيكون وجه جديد.

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