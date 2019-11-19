أحلام تُفاجئ متابعيها بمقطع من أغنيتها الجديدة "أنا ما استغني" قبل موعد طرحها

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام النقاب عن مقطع من أغنيتها الجديدة "أنا ما استغني"، لتُشوّق جمهورها رغم أنها لم تحدد موعد طرحها بشكل رسمي حتى الآن.

وحملت كلمات مقطع أغنية أحلام الجديدة:"قبل ما إنتوا تظلموه في شي ما تفهموه هذا عمري هذا روحي هذا هو كل دنيتي وافهموا أنا ما استغني"، واكتفت الفنانة الإماراتية بالتعليق على الأغنية بالقول:" قريبًا عبر قناتي على اليوتيوب".

الأغنية الجديدة التي حصدت ما يقارب الـ 128 ألف مشاهدة بعد ساعات من نشرها، أثارت تفاعلاً واسعًا بين الجمهور؛ إذ أشار أغلبهم إلى أن كلماتها موجهة إلى زوجها مبارك الهاجري، مستندين إلى تصريحات سابقة لأحلام أكدت فيها أن زوجها يساندها ويقف إلى جانبها ويدعهما في كل شي، وهي تكنّ له كل التقدير والاحترام.

بينما قام عدد آخر من المتابعين بتداول مقطع فيديو الأغنية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وطالبوا "الملكة" كما سمّوها بتحديد موعد طرح الأغنية؛ لأن كلماتها أثارت شوقهم لسماعها كاملة.

ويأتي الحديث عن أن كلمات الأغنية قصدت فيها أحلام زوجها بعد أيام من تصريح الفنانة الإماراتية في كواليس برنامج "ذا فويس" عندما قالت بأن مبارك الهاجري هو حبّها الأول ولا أحد غيره، مضيفة:" مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره".

وأكدت أحلام:" "مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي".

وتحدثت عن أجمل هدية تلقتها: "أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي".

أمّا فيما يتعلّق بأغنية الحب المفضلة لديها قالت: "زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها".

وتنشر أحلام بين الحين والآخر صورًا برفقة زوجها، وتوجه له كلمات الغزل والمحبة والرومانسية، فكتبت على إحدى الصور: "كيف الجسد يعيش من دون روح وانت روحي". ليردّ زوجها عليها قائلاً: "يابعد عمري يالغالية أم فاهد"، فبادلته أحلام الرد قائلةً: "يا عمري وروحي وقلبي انته".

تأجيلُ حفل أحلام في السعودية فجأةً.. ما السبب

قرّرت إدارة مهرجان "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام، بسبب سوء الأحوال الجوية، والذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض "أنا عربية" مساء اليوم الإثنين.

اقرا ايضاً:

Advertisements

أحلام تكشفُ نتائج الريجيم على جسدها

ونشر الحساب الرسمي لإدارة المهرجان عبر "تويتر" تغريدةً قال فيها "نعتذر منكم بسبب الأحوال الجوية، تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز معالي المستشار Turki Alalshikh في ملتقى أنا عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام، موسم الرياض".

وأكّد الحساب أنه تم أيضًا تأجيل حفل توزيع جوائز المعرض الذي كان مقررًا أن يقوم بتوزيعها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وحرص آل الشيخ والفنانة الإماراتية أحلام، على إعادة تغريد بيان الحساب الخاص بـ"موسم الرياض" لإعلام الجمهور بتأجيل الحفل.

وكان رئيس هيئة الترفيه الحكومية قد أعلن أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمنًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأكّد آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، أن حفل أحلام والذي كان مقررًا أن يُقام اليوم الإثنين، بيعت كل تذاكره، وتعتبر الأغلى ثمنًا لأي فنان عربي أحيا حفلًا في المملكة، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريـال.

وكانت أحلام أعلنت عن إحيائها لحفل جديد خلال فاعليات معرض "أنا عربية" المقام ضمن ليالي "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

ومعرض "أنا عربية" يعتني بكل ما يخصُّ الأزياء والابتكار، وكان من المقرّر أن تقدّم أحلام خلال الحفل، الذي تنظِّمه هيئة الترفيه، مجموعةً من أغانيها المميزة، القديمة والجديدة.

كما سبق وأعلنت إدارة موسم الرياض عن موعد الحفل عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "نختتم ونكرم نجومنا في معرض أنا عربية، ونغني أجمل الطرب وأعذب اللحن مع فنانة العرب أحلام".

قد يهمك ايضاً:

أحلام تُصالح الفلسطيني أمجد ديب

أحلام تنهار في كواليس "ذافويس" بسبب فجر السعيد والأخيرة تطلب زيارتها