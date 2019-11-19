شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحقق أعلي إيراد لفيلم Maleficent 2 في السوق الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil إيرادات في الصين وصلت إلي 18 مليون دولار أمريكي، وهو أعلي إيراد بالسوق الأجنبية للفيلم.

وكان قد حقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil إيرادات وصلت إلى 36 مليون دولار في افتتاحية الفيلم، الذى راهنت عليه شركة والت ديزنى.

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدورقصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

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فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.