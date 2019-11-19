شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن اتجاهه للتأليف الدرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الثلاثاء، اتجاهه إلى التأليف الدرامى، مؤكدا أنه يقوم حاليا بكتابة مسلسل عربى جديد.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صباح الثلاثاء: "شغال على مسلسل فكرتى وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف، إن شاء الله سيرى النور فى 2020".

وأضاف آل الشيخ: "بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربى بشكل عالمى ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية".





يشار أن المستشار السعودى تركى آل الشيخ، خاض تجربة تأليف الأغانى مع عدد من المطربين المصريين والعرب، كان آخرها ألبوم "لعبت مع الأسد" للنجم عمرو مصطفى.