شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال أُم لأول مرة فى مسلسل "بخط الايد" مع أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصورالفنانة الشابة أسماء جلال مشاهدها في مسلسل "بخط الايد" مع النجم أحمد رزق وتأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، حيث التحقت بفريق العمل الأسبوع الماضي وبدأت مشاهدها الأولى مع ايمان العاصي ومحمد حاتم.

وكشفت أسماء جلال لـ"الخليج 365" عن تفاصيل دورها في المسلسل موضحة أنها تجسد شخصية رانيا أم لطفل بدعى هيثم ومتزوجة من محمد حاتم، مشيرة إلى أن الشخصية تعيش في مشكلات دائمة مع زوجها وهذا يتسبب فى تطورات تظهر مع الأحداث.



اسماء جلال

"بخط الايد" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود والطفل ياسين أمير، بالإضافة إلى يسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، وتعتمد أحداث العمل على الإثارة و والتشويق لتوضح الحلقة الأولى لغزاً، ويبدأ أبطاله في حل هذا اللغز طوال الحلقات.

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وفى سياق آخر تشارك أسماء جلال في بطولة مسلسل "ملاك" مع كريم فهمي وأيتن عامر ومحمود عبد المغنى وتأليف حسان دهشان وإخراج ابراهيم فخر، تنتظر أسماء عرض مسلسل "مملكة ابليس" الذي تشارك في بطولته إلى جانب غادة عادل ورانيا يوسف وايمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم وخالد أنور وتأليف محمد أمين راضي وإخراج احمد خالد موسى.