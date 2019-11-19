نبيل الحلفاوي يضع روشتة لأزمة المنتخب.. هل تتفق معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل الفنان نبيل الحلفاوي، مع تعادل منتخب مصر مع جزر القمر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه في "تويتر": "منتخب مصر أول مباراة بعد 9 أشهر.. وقت كافي لتجنب القرارات المتسرعة والإنفعالية.. لابد أولاً من الإجابة على سؤالين أساسيين الأول يتعلق بالفريق والثاني بالمدير الفني مع أن المنطق يقتضي العكس لكن الواقع يرتب إجابة سؤال المدير الفني بناء على إجابة سؤال الفريق".

وتابع: "السؤال الأول.. هل الأصح تطعيم الفريق الأول بعناصر من الأوليمبي أم العكس؟ مع مراعاة أن الاختيار الأول سيفتت الأوليمبي ويضحي بجماعيته وانسجامه وتناغمه.. والاختيار الثاني قد نضحي فيه بخبرات دولية لحساب شباب قد لايعطي نفس المردود أمام المنتخبات الإفريقية بعناصرها الكبيرة الدولية".

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واستكمل: "السؤال الثاني.. هل تسند المهمة للكابتن شوقي غريب إن كنا سنجعل الأساس هو الفريق الأوليمبي مطعمًا بعناصر من الفريق الأول أم تسند إلى أحد المرشحين السابقين لتولي مسئولية المنتخب؟ (بما فيهم البدري) في رأيي أن مباراتي الأوليمبي القادمتين يمكن أن تساعدنا كثيرًا في الإجابة على السؤالين".

وأضاف: "يتبقى سؤال مهم.. من المؤهل للإجابة على هذين السؤالين؟ هنا أعود لاقتراحي السابق لاختيار مدير فني المنتخب.. وهو لجنة من خبراء موضوعيين وضربت مثلاً بالدكتور طه اسماعيل والكابتن على أبو جريشة والأستاذين المستكاوي وخالد بيومي والمحلل الشاب أحمد عز (مجرد أمثلة للجنة إنقاذ)".

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