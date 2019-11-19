أيمن سليم: مفاجآت "حواديت الشانزليزيه" غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال السيناريست أيمن سليم مؤلف مسلسل "حواديت الشانزليزيه" إنه سعيد بردود الأفعال التي وصلته بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، موضحًا أن تعليقات الجمهور كانت منصفة للعمل بشكل ملفت خاصة أن الأعمال التي تنتمي لحقبة زمنية مختلفة تكون أصعب في تنفيذها من أعمال الزمن الحالي.

وصرح ياسر في بيان صحفي، أن الفضل في ذلك يرجع إلى الشركة المنتجة للعمل "سينرجي" وكل من كان خلف الكاميرات بداية من المخرج مرقس عادل، إلى مهندس الديكور تامر إسماعيل، والإستايلست ملك ذو الفقار، والمصورين وجميع الفنيين والمساعدين، الذين تحملوا ضغط التصوير في مدة قصيرة وقدموا كل ما في وسعهم.

وتابع: "أكثر ما يشعرني بسعادة كبيرة هي تعليقات وتوقعات الجمهور للأحداث المقبلة في المسلسل، وكلما قرأت توقعات غير صحيحة كلما زاد حماسي بشكل أكبر لأنني أحاول أن أذهب دائمًا إلى غير المتوقع".

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وكشف عن أنه استغرق سنتين في كتابة العمل، وعقد جلسات شبه يومية مع المخرج، والأبطال الرئيسيين كي يصلوا إلى نقاط ترضي جميع الأطراف.

وعن ترشيحات الأبطال قال: "كانت الترشيحات مقسمة بيني وبين المخرج والإنتاج، ورشحت عددًا من الممثلين أولهم الفنان إياد نصار الذي كنت أراه الأنسب للشخصية من اللحظة الأولى وهو ما حدث مع المخرج، والفنانة داليا مصطفى والفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، التي أضافت إلى العمل روح جميلة و جديدة على الدراما كونها ليست أمًا لأحد وهو غير المعتاد، وأدوار أخرى كانت نظرتنا جميعًا صائبة فيها، و أثنى عليها الجمهور".

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف أيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.

