بالصور| سارة درزاوي في القلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سارة درزاوي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت سارة في الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة، من داخل مسجد محمد علي، بالقلعة.

وشاركت الفنانة سارة درزاوي في الموسم الأخير لعروض مسرح مصر، بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي، علي ربيع، ويزو، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت عروض مسرح مصر في موسم الرياض في الفترة من 24 أكتوبر حتى 27 من نفس الشهر، على المسرح العربي.