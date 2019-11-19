تعرف على رسالة عاصي الحلاني لتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

هنأ المطرب اللبناني عاصي الحلاني، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية على تمديد موسم الرياض إلى شهر يناير.

وكتب عاصي موجهًا حديثه لآل الشيخ: "ألف مبروك وأكيد هذا النجاح يليق بموسم الرياض المبهر ويدل على جهودك ورؤيتك وأفكارك الرائعة والخلاقة".

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وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تمديد فترة موسم الرياض حتى آواخر يناير المقبل، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مددنا الموسم ومعكم حتى آواخر شهر يناير".

وموسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدء من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يومًا تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع، وحقق نجاحًا كبيرًا وسجلت حفلاته حضورًا كبيرًا من الجمهور السعودي والعربي.