شاهد.. الحلقة الثانية كاملة من مسلسل ممالك النار والظهور الأول لخالد النبوي

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

لا يزال مسلسل "ممالك النار" متصدراً لمواقع التواصل ومحركات البحث منذ عرض الحلقة الأولى أمس والحلقة الثانية منه اليوم، والتي شهدت الظهور الأول للفنان خالد النبوي بشخصية "طومان باي".



خالد النبوي يشعل السوشيال ميديا بشخصية "طومان باي"

وتصدر الفنان خالد النبوي لمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة بسبب ظهوره الاول في مسلسل "ممالك النار" من خلال الحلقة الثانية من مسلسل "ممالك النار" والتي عرضت على قناة mbc، وتلقى إشادات بالجملة على طلته الاولى بالمسلسل بشخصية "طومان باي".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الحلقة الثانية من مسلسل "ممالك النار" خاصة مع التحول الكبير في الأحداث وبدء الصراعات ومشاهد الحروب في المسلسل، وبعد ان عرضت الحلقة الأولى لطفولة "طومان باي" و "سليم الأول" والتي جسدها الطفلين إدريس خروبي ومعتز هشام.

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تفاعل جماهيري كبير مع مسلسل "ممالك النار"

ويلقى مسلسل "ممالك النار" اهتمام جماهيري كبير بسبب ضخامة انتاجه والنجوم المشاركين به وكذلك بسبب الفترة التاريخية التي يناقشها المسلسل اذ تدور أحداثه في نهاية حقبة حكم المماليك لمصر ومقاومة "طومان باي" للعثمانيين في القرن السادس عشر ويكشف جوانب وحقائق تاريخية جديدة في هذه المرحلة.

ويشارك في مسلسل "ممالك النار" عدد كبير من النجوم العرب أبرزهم خالد النبوي ومحمود نصر في دور "سليم الاول" و منى واصف ورشيد عساف وعاكف نجم ونضال نجم وكندة حنا ورنا شميس وسهير عمارة وديمة قند لفت وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج بيتر ويبر.

شاهد الحلقة الثانية من هنا..