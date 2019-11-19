شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن "مفاجأة فنية" من تأليفه والان مع التفاصيل

تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة فنية من تأليفه الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الثلاثاء، عن اتجاهه إلى التأليف الدرامي، مشيرا إلى أنه يقوم بكتابة مسلسل عربي جديدة بشكل عالمي.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صباح الثلاثاء: "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف". Advertisements وأضاف "إن شاء الله سيرى النور في 2020. بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية". يذكر أن تركي آل الشيخ له مؤلفات غنائية كثيرة، وكتب أغان عدة للفنان المصري عمرو دياب وكتب ألبوم "لعبت مع الأسد" للفنان عمرو مصطفى.

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