كليب "Circles" لبوست مالون يتخطى الـ 100 مليون مشاهدة بعد شهرين من طرحه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح جديد استطاع مطرب الراب الشهير بوست مالون أن يحققه بكليب " Circles " الذي حقق سلسلة من الإشادات منذ أن تم إطلاقه .

ووصلت نسبة مشاهده كليب " Circles " لبوست مالون والذى أطلقه شهر سبتمبر الماضي علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لأكثر من 100 مليون مشاهدة، والكليب من إخراج كولين تيلى، ومن إنتاج جيمى رانتا.

كلمات احدي مقاطع الأغنية :

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh

We couldn't turn around

'Til we were upside down

I'll be the bad guy now

But no, I ain't too proud

I couldn't be there

Even when I try

You don't believe it

We do this every time

Seasons change and our love went cold

Feed the flame 'cause we can't let go

Run away, but we're running in circles

Run away, run away

I dare you to do something

I'm waiting on you again

So I don't take the blame

Run away, but we're running in circles

Run away, run away, run away

Let go

I got a feeling that it's time to let go

I say so



