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شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "Circles" لبوست مالون يتخطى الـ 100 مليون مشاهدة بعد شهرين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح جديد استطاع مطرب الراب الشهير بوست مالون أن يحققه بكليب " Circles " الذي حقق سلسلة من الإشادات منذ أن تم إطلاقه .
ووصلت نسبة مشاهده كليب " Circles " لبوست مالون والذى أطلقه شهر سبتمبر الماضي علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لأكثر من 100 مليون مشاهدة، والكليب من إخراج كولين تيلى، ومن إنتاج جيمى رانتا.كلمات احدي مقاطع الأغنية :
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh
We couldn't turn around
'Til we were upside down
I'll be the bad guy now
But no, I ain't too proud
I couldn't be there
Even when I try
You don't believe it
We do this every time
Seasons change and our love went cold
Feed the flame 'cause we can't let go
Run away, but we're running in circles
Run away, run away
I dare you to do something
I'm waiting on you again
So I don't take the blame
Run away, but we're running in circles
Run away, run away, run away
Let go
I got a feeling that it's time to let go
I say so
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