شاهد.. نوال الكويتية ترفض الوساطة للصلح بين احلام واصالة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - اكدت الفنانة نوال الكويتية على العلاقة المميزة التي تربطها بكل من الفنانتين الاماراتية احلام والسورية اصالة.
وتحدثت نوال الكويتية، خلال مقابلة مع برنامج “trending” على قناة “mbc”, عن علاقتها مع احلام واصالة قائلة انها على اتصال دائم معهما مضيقة “هما مقربين لي”.
وعند سؤالها عن احتمالها تدخلها كوسيط لحل الخلاف بين اصالة واحلام، قالت نوال: “انا ما لي شغل بهذا وعلاقتي بأصالة شيء وبأحلام شيء” وتابعت “اثنينهم حبايبي وخواتي وان شاء الله سوء فهم ويزول”.
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