عقد قران ممثلة بوليود ميرا سيثي في كاليفورنيا.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
عقدت الفنانة الباكستانية ميرا سيثي قرانها على خطيبها بلال صديقي في حفل زفاف ساحر أقيم في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
كشفت ميرا عن خبر الزواج بعد أن شاركت صور لمتابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram؛ معلنة أنها سارت في الممر وتزوجت من حب حياتها خلال حفل جميل حضره الأصدقاء المقربون وأفراد الأسرة.
وعن تفاصيل الحفل البسيط، قالت الممثلة أيضًا إنها لم تستعن بمصففي شعر، بل هي من قامت بتزيين نفسها، ومكياجها.
تقزل “لقد صنعت مكياجي الخاص، وصففت شعري على شكل ذيل حصان، وتزوجت من حب حياتي. قبل أسبوعين من الزفاف”.
ما أن أعلنت الممثلة نبأ زواجها، حتى بدأت تنهال عليها رسائل التهنئة على زواجها من كل مكان، بما في ذلك أصدقائها في الوسط الفني الذين تمنوا لها السعادة في بداية رحلة جديدة في الحياة.
الجدير بالذكر أن ميرا سيثي كانت قد بدأت علاقتها العاطفية مع بلال صديقي في نوفمبر من العام الماضي، لكنها تكتمت في بداية المار على أنباء الخطبة، ولكن سرعان من كشف الأمر، فاضطرت إلى الإعلان العلني.
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