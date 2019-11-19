شكرا لقرائتكم خبر عن " بنات ثانوى" يؤجل تصوير فيلم منى زكى الجديد " الصندوق الأسود " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المخرج محمود كامل تأجيل البدء فى تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "الصندوق الاسود" للنجمة منى زكى، إلى الشهر المقبل، بسبب انشغاله بفيلم آخر بعنوان "بنات ثانوى" مع عدد من الفنانات الشابات أبرزهن جميلة عوض وهنادى مهنى ومي الغيطى وهدى المفتى وظهور خاص للفنان محمد الشرنوبى وتأليف أيمن سلامة، والذى بدأ فى تصويره قبل أيام.

ويأتى تأجيل بدء تصوير الفيلم فرصة كبيرة لمنى زكى التى تصور حالياً دورها فى فيلم "العنكبوت" الذى مع النجم احمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، ونفس الأمر بالنسبة للفنان مصطفى خاطر الذى يشارك فى بطولة "الصندوق الاسود" فهو يرتبط حالياً بتصوير فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبى.

وتغيب منى زكى عن السينما منذ 3 سنوات حيث قدمت آخر أفلامها "من 30 سنة" الذي عرض في عام 2016 وشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، وشريف منير وميرفت أمين ورجاء الجدوى وصلاح عبد الله ونبيل عيسى وجميلة عوض ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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