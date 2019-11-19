شكرا لقرائتكم خبر عن باقى من الزمن شهرين على طرح فيلم Bad Boys for Life والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمي للجزء الثالث من فيلم Bad Boys، الذى سيطرح تحت اسم " Bad Boys for Life "، عن تيزرجديد للعمل المقرر طرحه يوم 17 يناير من العام المقبل 2020. بطولة ويل سميث ومارتن لورانس

وعلق الحساب على الفيديو" تبقى شهرين على عودة Bad Boys من جديد"، العمل الجديد من إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانتهى الثنائي ويل سميث ومارتن لورانس من تصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة الشهير بعد توقف ما يقارب الـ15 عامًا منذ طرح الجزء الثاني، في أبريل الماضى، على أن يعرض بداية العام المقبل.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.