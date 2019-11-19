رنا سماحة تحيي حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة رنا سماحة، أولى حفلاتها في رأس السنة، والذي ستحييه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت رنا، بوستر الحفل عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت: "مفاجأة أولى حفلات رأس السنة.. هستناكم يوم 30 ديسمبر، عشان نحتفل ونغني مع بعض، وهيكون فيه مفاجآت تانية كتير".

وكان آخر أعمال رنا سماحة، كليب "أميرة الحب"، وهو من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع سوات ايدوجان، وهو التعاون الأول لرنا مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.​

