مي عز الدين بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة مي عز الدين لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".
وظهرت مي في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية بلوزة بيضاء.
يذكر أن مي عز الدين نشرت فيديو يوليو الماضي، وهي تطرز لشخصية آريل من عالم ديزني، وعلقت عليه: "مشروعي الحالي".
وكانت أخر أعمال مي مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي عرض رمضان الماضي، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، بطولة أمير المصري، محمد أنور، حسام داغر، إخراج أكرم فريد.
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