فيديو| نهال عنبر تهنئ إيناس عز الدين بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة نهال عنبر، صديقتها الفنانة إيناس عز الدين بعيد ميلادها، الموافق 18 نوفمبر الجاري. ونشرت عنبر مقطع فيديو يجمعها بإيناس، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتِ طيبة يا نانوسة يا قمر يا أغلى وأحلى صديقة". يذكر أن إيناس عز الدين قد خضعت لجلسات علاج طبيعي في ذراعها الأيسر في "باريس"، بداية العام الماضي، بعد إجراء عملية جراحيه داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

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