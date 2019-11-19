مي الغيطي بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة الشابة مي الغيطي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام". وظهرت مي خلال الصور، بإطلالة كاجوال، ارتدت نظارة شمسية، وعلقت :"يوم جيد". يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي الغيطي هو مسلسل "زودياك"، بطولة أسماء أبو اليزيد ومحمد مهران وهند عبدالحليم، وإخراج محمود كامل.

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